Iodonna.it - Una graphic novel su Simone de Beauvoir: la recensione di Serena Dandini

(foto di Gianmarco Chieregato).Gli zampognari non ci sono quasi più, almeno nella mia città, e quando per caso li incontro ancora per qualche vicolo il cuore si intenerisce e lo spirito delle feste torna a farmi commuovere, nonostante il traffico, i cantieri e le macchine in seconda fila.Per fortuna ci sono sempre le librerie. Anche quest’anno sono pronte per il grande Natale, quello delle classifiche importanti che vedono i bestseller schizzare ai primi posti e occupare una posizione d’onore sotto l’albero illuminato. È cosa buona e giusta regalare un libro per Natale, intanto è sempre più gradito di cravatte, sciarpe e pantofole varie e poi si può comunque cambiare se avete l’accortezza di accompagnarlo con il salvifico scontrino di cortesia. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › 8 libri da regalare a Natale 2024 Nulla da eccepire se avete scelto il solito inevitabile volume del giornalista di grido o il giallo del momento, sono sempre una sicurezza, ma perché quest’anno non osare qualcosa di meno scontato? Le grandi case editrici non se ne avranno a male se per una volta andrete a pescare in terreni inesplorati dove spuntano – tra i titoloni che la fanno da padroni – pubblicazioni originali di piccole realtà creative come Hoppipolla edizioni.