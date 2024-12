The Six Triple Eight la spiegazione del finale | chi ha scritto la lettera insanguinata e cosa diceva

Leggi su Cinefilos.it

The Six, ladel: chi halaThe Sixdi Netflix si basa su una storia vera e stimolante che culmina in unpotente. Il film, diretto da Tyler Perry, racconta la storia del 6888° Battaglione dell’Ufficio Postale Centrale, un battaglione composto interamente da donne nere durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cast di Sixvede la partecipazione di Kerry Washington nel ruolo del Maggiore Charity Adams, la prima donna di colore ad essere un ufficiale del Women’s Army Corps e l’ufficiale comandante del 6888° Battaglione.Durante la guerra, si verificò un eccessivo arretrato di posta, poiché non c’era abbastanza personale per gestire i milioni di pezzi di posta che venivano inviati da e per il fronte.