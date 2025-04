Ribaltone Osimhen Juve gelata | il Napoli gode

Osimhen è uno dei punti interrogativi più importanti per la prossima sessione di mercato del Napoli: tante opzioni per il suo futuro, indirizzato a una cessione a titolo definitivo.Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal club partenopeo, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Infatti, il nigeriano tornerà al Napoli e potrà partire a titolo definitivo: per acquistarlo è valida una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che ha fatto riflettere tanti club, tra cui la Juventus.Probabile pagamento della clausola di Osimhen, Barcellona e Galatasaray ci pensanoNonostante circoli da qualche giorno la notizia di un interessamento del club torinese nei confronti di Osimhen, la Vecchia Signora non pare interessata a pagare la cifra richiesta dal Napoli per l’acquisto del nigeriano. Spazionapoli.it - Ribaltone Osimhen, Juve gelata: il Napoli gode Leggi su Spazionapoli.it Il futuro di Victorè uno dei punti interrogativi più importanti per la prossima sessione di mercato del: tante opzioni per il suo futuro, indirizzato a una cessione a titolo definitivo.Victor, attualmente in prestito al Galatasaray dal club partenopeo, sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Infatti, il nigeriano tornerà ale potrà partire a titolo definitivo: per acquistarlo è valida una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, che ha fatto riflettere tanti club, tra cui lantus.Probabile pagamento della clausola di, Barcellona e Galatasaray ci pensanoNonostante circoli da qualche giorno la notizia di un interessamento del club torinese nei confronti di, la Vecchia Signora non pare interessata a pagare la cifra richiesta dalper l’acquisto del nigeriano.

