Strage del monossido parla la madre del piccolo Elio | La sera prima aveva mal di testa

La tranquillità di Firenze è stata sconvolta da una tragedia che ha portato via un giovane di appena 11 anni. Questo tragico evento ha messo in luce un insidioso pericolo spesso sottovalutato nelle case: ildi carbonio. Unadistrutta, Claudia, si trova ora a dover affrontare una perdita inimaginabile, lanciando un appello alla comunità affinché simili incidenti non si ripetano. Colpisce in particolare un dettaglio, raccontato dalla donna: “Lalo avevo chiamato e midetto di avere un forte mal di: “il giorno dopo (giovedì scorso, ndr), mi sono allarmata perché lui non mi rispondeva al cellulare: squillava a vuoto. Non so nulla, adesso non so nulla. So solo che sto cercando di sopravvivere, anzi no. Desidero solo una cosa: morire”.Dettagli della Tragedia a Firenze: Un Altro Caso di Avvelenamento dadi CarbonioNegli ultimi giorni, la comunità fiorentina è stata scossa dalla notizia della morte di un bambino di 11 anni, vittima del silenzioso avvelenamento dadi carbonio.