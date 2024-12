Anteprima24.it - Serie C, 20esima giornata: oggi quattro gare in programma, attesa per le inseguitrici del Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà una domenica da spettatori interessati quella che vivranno i calciatori del(40) che venerdì scorso hanno già fatto il loro dovere con il blitz a Cava de’ Tirreni che ha permesso alla Strega di rimanere in vetta a +2 sul Monopoli (38)., dopo la vittoria del Monopoli e il pareggio dell’Audace Cerignola (35), scenderanno in campo Potenza (33) e Avellino (32), alla ricerca di punti preziosi contro Messina (17) e Picerno (28) per non perdere troppo contatto dalla vetta. Tanti temi interessanti anche in Catania (28)-Sorrento (27). Ildella ventesimasi chiuderà domani con Trapani (27)-Fa (24). GIRONE C –Venerdì 20 diecembreCavese-1-25? Manconi (B), 18? Perlingieri (B), 66? Saio (C)Monopoli-Turris 3-07? Angileri, 67? e 84? GrandolfoSabato 21 dicembreTeam Altamura-Crotone 1-3?11? e 76? Tumminello (C), 19? Oviszach (C), 55? Minesso (T)Audace Cerignola-Juventus Next Gen 3-311? Palumbo (J), 30? Visentin (A), 35? Tascone (A), 61? Salvemini (A), 69? Afena-Gyan (J), 87? Puczka (J)Casertana-Latina 0-2?58? Vona, 88? RiccardiDomenica 22 dicembrePotenza-ACR Messina, ore 12:30Avellino-Picerno, ore 17:30Catania-Sorrento, ore 17:30Taranto-Giugliano, ore 17:30Lunedì 23 dicembreTrapani-Fa, ore 20:30L'articoloC,inper ledelproviene da Anteprima24.