Se n’è andato Mondo dello spettacolo in lutto addio al parrucchiere dei vip | l’annuncio della figlia

È morto dopo una brutta caduta dal monopattino. Se ne ècosì, a 80 anni, Franco Strobel, molto conosciuto per aver in passato curato l'immagine di Maria Callas. L'uomo, molto noto per la sua attività di, ha avuto un incidente lo scorso 3 dicembre a Riva del Garda, in Trentino.Franco Strobel stava percorrendo la strada provinciale 37 del Tombio quando, all'altezza del bivio per San Giacomo, ha perduto per cause non ancora chiarite il controllo del monopattino. L'uomo è caduto rovinosamente a terra e ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi.La corsa in ospedale, l'agonia di tre settimane e poi la morteDopo la caduta dal monopattino Franco Strobel è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Chiara a Trento.