Oasport.it - Quanti soldi ha guadagnato Oleksandr Usyk vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Assegno da record

Leggi su Oasport.it

si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, WBC, IBO dei. Il pugile ucraino ha sconfitto Tyson Fury con verdetto unanime sul ring di Riad (Arabia Saudita), venendo premiato dai giudici con un triplo 116-112 dopo che sette mesi fa si era imposto per split decision. Il ribattezzato The Cat, che lo scorso 18 maggio aveva unificato le cinture della categoria regina (stanotte non era in palio la IBF, resa vacante in primavera e conquistata da Daniel Dubois), ha meritato questo risultato grazie alla precisione dei colpi che ha fatto la differenza nella seconda parte dell’incontro.Il 37enne ha saputo reagire dopo una partenza di marca britannica: se i primi quattro round avevano visto una prova più brillante da parte del rinominato The Gipsy King, a seguire si è vista la caratura dei colpi del fuoriclasse di Sinferopoli, che ha così prolungato la propria imbattibilità (23 successi tra i professionisti) e ha ribadito di essere il grande padrone della categoria regina.