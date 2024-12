Pronti al Giubileo? Al 31 per cento forse I cantieri chiusi e quelli aperti a Roma a pochi giorni dall’inaugurazione

Leggi su Open.online

Ci siamo, tra poco, in coincidenza con il Natale si apre l’anno giubilare a. Ma dei(oltre 200) quali sono realmente? Oggi il Fatto Quotidiano fa le pulci agli oltre 4 miliardi, tra Pnrr e fondi statali, investiti per l’occasione. Per capire cosa, nonostante le rassicurazioni del sindaco Roberto Gualtieri, è davvero pronto per migliaia di turisti in arrivo nella Capitale. E secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio sonosolo il 31 perdei. L’unico grande intervento chiuso prima dell’apertura Porta Santa è il sottovia di Piazza PiaPer il sindaco sono 64 su 204 gli interventi “essenziali e indifferibili”entro il 2024. Ma se i dati fossero confermati – diversi interventi sono sul filo – sarebbero molti di più dei 4 che erano conclusi a settembre (dati indipendenti dell’Osservatorio Pnrr e), seppur il 31% del totale.