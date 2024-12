Quotidiano.net - Pizzaballa entra a Gaza e celebra messa. I droni sovrastano l’omelia del cardinale

Roma, 22 dicembre 2024 – IlPierbattista, Patriarca latino di Gerusalemme, èto ae "ha presieduto la Santapresso la chiesa della Sacra Famiglia nell'ambito della sua visita di solidarieta' in vista delle gioiosezioni natalizie". Lo scrive su X il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Papa Francesco ieri mattina, nel discorso di Natale alla Curia, aveva denunciato che il Patriarca non era potutore nella Striscia, nonostante le assicurazioni di Israele. “Contrariamente alle false accusa pubblicate oggi dai media, la richieste diè stata accolta”, scrive oggi l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede.delè stata sovrastata dal rumore di sottofondo dei: anche oggi la Striscia è bersagliata dai raid dell’Idf, almeno 28 le vittime di giornata secondo quanto riferito da Hamas, di cui 8 in una scuola aCity.