Pianetamilan.it - Milan, Moncada: “Piuttosto che prendere grandi nomi puntiamo sui giovani”

Intervistato dalla Harvard Business School, con un documento di ben 24 pagine, Geoffrey, dirigente del, ha parlato del progetto rossonero sotto la guida di RedBird e Gerry Cardinale, ma non solo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di(traduzione daNews). Sui profili per ile le parole su Reijnders: "Stiamo prendendo rischi calcolati congiocatoriche acquistarecon stipendi elevati. Forse non avrai un successo immediato in questo modo, ma costruisci per il lungo termine. Reijnders giocava nel campionato olandese e siamo stati gli unici a puntare su di lui. Ti chiedi: è un grande giocatore— perché nessuno lo vuole? Siamo riusciti a prenderlo a un ottimo prezzo. E ora è titolare da noi e gioca per la sua nazionale".