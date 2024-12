Agi.it - Meloni: "La Russia non minerà la nostra sicurezza. Lunedì vertice sul piano Albania"

AGI - Vogliamo difendere i confini esterni e non vogliamo permette allao alle organizzazioni criminali di minare la". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa che concludono il primoNord-Sud a Saariselka, nella Lapponia finlandese. Sulha "convocato per domani una riunione per capire come procedere" dopo la decisione della Cassazione. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa che concludono il primoNord-Sud a Saariselka, nella Lapponia finlandese. E sulla questione migrazione ha detto: "Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri" mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto".