Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: iniziata la gara, può succedere di tutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/5 Subitodura, Elvira Öberg con Braisaz, Chauveau e Simon a dettare il passo.LA!14:40 Chiaramente si tratta di una bella occasione anche per Auchentaller, che ha il pettorale numero 23. Comola con il 26 e Trabucchi, ultima ad entrare, con il 30!14:35 Preuss, Öberg, Jeanmonnot, Braisaz e Simon. Queste le favorite odierne tra le numerosissime assenze. Inutile nascondersi, Dorothea Wierer ha una ghiottissima chance di salire sul podio per la prima volta in stagione e nell’anno solare.14:32 -15? alla partenza! Curiosamente Simon e Braisaz sono appaiate a 12 vittorie tra Coppa del Mondo e Mondiali. Chissà che oggi una delle due non possa avvantaggiarsi sulla compagna-rivale.14:26 La nostra favorita è Julia Simon. La francese è tornata! Lo dimostrano i tempi sugli sci della sprint e dell’inseguimento.