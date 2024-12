Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas si regala un bel Natale. Reggio Emilia è costretta ad arrendersi

EMMA1 EMMA: Trillini 12, Nevot2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Araujo, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 16, Ceban, Cattaneo 17. Allenatore Graziosi.: Zecca (L), Signorini, Gottardo 1, Porro 3, Partenio, Guerrini 8, Stabrawa 12, De Angelis (L), Barone 2, Bonola 5, Gasparini, Alberghini, Suraci 16, Sighinolfi 3. Allenatore Fanulli. Parziali: 25-16, 25-19, 22-25, 25-18. SIENA – Dopo una settimana complicata la Emmasiun belregolando in quattro set. Buon inizio senese, davanti a 40 lavoratori Beko ospitati sugli spalti del PalaEstra, con 5-1 firmato da Rossi.è in difficoltà e il black out prosegue sotto i colpi di Nelli: 9-2. Il turno in battuta del francese Nevot amplia ulteriormente il margine tra le due formazioni.