Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario. Serpini spera: "Chiudiamo il 2024 in bellezza»

"Se il Carpi giocherà da Carpi, per il Rimini sarà dura". E’ agguerrito Cristiandel Carpi si augura che l’ultima delal ’Romeo Neri’ sia quella gara che possa permettere ai suoi di fare il salto di qualità. "Stiamo bene nonostante le assenze – dice alla vigilia della partita in Romagna – perché ci sono tanti giocatori che stanno crescendo. Abbiamo la consapevolezza che se facciamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque. Veniamo da una vittoria, ma questo non deve farci sottovalutare l’impegno con il Rimini. Anzi, dobbiamo fare quel gradino in più. Fare bene vorrebbe dire avvicinarsi a un gradino superiore. Per questo l’abbiamo impostata come una gara da non sbagliare".sa che la sua stessa fame ce l’hanno i giocatori. "I risultati ci dicono che davanti a un obiettivo importante – sottolinea – abbiamo giocato come se fosse una finale e i ragazzi non hanno avuto paura e hanno risposto bene.