Scuolalink.it - Laboratori PATHS: potenziare il pensiero critico nell’educazione degli adulti (CPIA) con EPALE e INDIRE

Leggi su Scuolalink.it

– A Philosophical Approach to Thinking Skills offrono un’opportunità unica per rafforzare le competenze critiche di docenti e studenti. Organizzati daItalia in collaborazione con, questisono rivolti ai Centri Provinciali per l’Istruzione) di primo e secondo livello. Il percorso prevede quattro appuntamenti online, distribuiti tra marzo e maggio 2025, per un totale di 10 ore di formazione. Le iscrizioni sono aperte e disponibili per tutte le scuole interessate. Cosa sono ie quali sono il suo obiettivo? Il progetto– A Philosophical Approach to Thinking Skills nasce da una ricerca condotta da, volta a esplorare il ruolo della filosofia come strumento educativo nell’istruzione. Il progetto si inserisce in una riflessione più ampia sul life long learning, evidenziando come la filosofia possa contribuire a sviluppare competenze trasversali come il