Calciomercato.it - Il Monza non punge, Nico Gonzalez sì: la Juventus ritrova la vittoria

La formazione di Thiago Motta si impone sul campo dei brianzoli grazie alla rete decisiva diTorna allalache interrompe la serie di pareggi consecutivi in Serie A e vince sul campo del. Successo sofferto e ottenuto anche grazie alla poca precisione sottoporta dei brianzoli.(LaPresse) -Calciomercato.itIl primo tempo parte a ritmo alto, con le difese che faticano a contenere le avanzate avversarie.dimostra subito di essere in palla: prima una conclusione, quindi un colpo di testa, ma Turati è attento. Ci prova anche Caprari in contropiede, ma il suo tiro si spegne di poco fuori. Al 14? passa la Juve: angolo di Koopmeiners, deviazione di McKennie e vantaggio bianconero. Ilperò non accusa il colpo e anzi trova subito il pareggio: Birindelli, lasciato colpevolmente libero, colpisce a volo e batte Di Gregorio.