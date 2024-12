Ilgiorno.it - Il “buco“ del metrò. La Camera chiede. Giorgetti promette: 300 milioni alla M5

Lo Stato batte un colpo sul prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza.è stato approvato l’altro ieri un ordine del giorno proposto dLega (firmato dai deputati lissonesi Andrea Crippa e da Silvana Comaroli e accolto dal ministro Giancarlo) per lo stanziamento di 300complessivi a copertura dei 400mancanti di extra costi per la realizzazione dell’opera (già finanziata per 1miliardo e 296), che saranno distribuiti in 30all’anno dal 2027 al 2036. L’ordine del giorno è un documento di impegno politico, e non uno stanziamento economico, ma sicuramente rappresenta un passo avanti importante rispettopriorità che viene data all’opera da parte del Governo. Il segnale politico fa tornare l’opera infrastrutturale dal terreno dell’utopia in cui sembrava potersi perdere, in quello della possibilità, anche se ancora non si può cantare vittoria.