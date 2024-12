Secoloditalia.it - I conti in rosso del partito “rosso”: all’asta le sedi del Pci, anche quella di Berlinguer. Rissa nel Pd

sempre “”,mai così in. Per il Pd di Elly Schlein è venuta fuori un’ennesima grana, stavolta non con il tesseramento di persone in coma o cantanti “poco gentili” con le donne, assoldati e rinnegati dai sindaci. La notizia bomba è che il quarantennale della morte di Enricola sinistra lo “festeggia” mettendola storica sede del Pci di Ponte Milvio. E con essa,un’altra quarantina di sezioni in tutta Italia, per fare cassa. Nell’assoluta indifferenza, o forse impossibilità, del Pd, di evitare la liquidazione di quegli immobili, sezione di Ponte Milvio compresa. “Proprio quel circolo deldemocratico e dove, un mese fa è, stata allestita una mostra dedicata proprio ae inaugurata dalla stessa leader dem Elly Schlein.”, scrive Repubblica.