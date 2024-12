Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Parma 2-0 | GOLAZO SAELEMAEKERS! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La domenica della diciassettesima giornata del campionato diA si apre col lunch match tra lae ilDopo gli anticipi delle gare, valide per la diciassettesima giornata del campionato diA, del venerdì e del sabato, si apre questa importante domenica con una sfida molto importante, per diversi aspetti, tra lae il.Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi, guidati in panchina da qualche settimana da Claudio Ranieri, che ha sostituito l’esonerato Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento col morale sotto i tacchi dopo la sconfitta, patita nel finale, sul campo del Como di Cesc Fabregas nel turno precedente. Situazione decisamente difficile quella della squadra capitolina, pericolosamente vicina al terzultimo posto occupato dal Cagliari di Davide Nicola, distante due sole lunghezze.