Oasport.it - De Aliprandini amaro: “Non il risultato che volevo sulla Gran Risa, peccato per l’errore nella seconda manche…”

Luca Dechiude con parecchioin bocca la suamanche del gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile.mitologica “” lo sciatore azzurro non ha completato due manche impeccabili e si è fermato al di fuori dalla top10, esattamente in 13a posizione.Il successo, il quinto di fila su questo pendio, porta la firma di Marco Odermatt con 85 centesimi sul francese Leo Anguenot, quindi terzo il norvegese Alexander Steen Olsen a 88. Quarta posizione per il croato Filip Zubcic che era in vetta a metà gra, quindi altri due norvegesi come Timon Haugan a 1.03 e Atle Lie McGrath a 1.25. 13° a 2.22, come detto, Luca De.Dopo aver tagliato il traguardo il 34enne nativo di Cles ha analizzato quanto avvenutoai microfoni di Raisport: “Sicuramente non posso dire di non aver disputato una brutta gara ma potevo fare qualcosa in più.