Conegliano è campione del mondo della pallavolo femminile – I video

La Prosecco Doc Imoco Conegliano si è confermata campionessa mondiale, vincendo il Mondiale per club disputato a Hangzhou, in Cina. In finale, la formazione veneta ha sconfitto con un netto 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank. Questo successo rappresenta il terzo titolo iridato nella storia del club, dopo quelli ottenuti nel 2019 e nel 2022. Un trionfo che ha coronato un 2024 memorabile per la squadra con la vittoria del campionato italiano, della Coppa Italia, della Champions League e della Supercoppa italiana.December 22, 2024 Il percorso della squadra veneta è stato impeccabile, senza perdere alcuno scontro durante il torneo. Dopo aver superato la fase a gironi contro il Dentil Praia Clube, l’LP Bank Ninh Binh e il NEC Red Rockets Kawasaki, Conegliano ha eliminato in semifinale il Numia Vero Volley Milano.