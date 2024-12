Quotidiano.net - Con i Quattro Anelli test drive ed eventi nel cuore delle Dolomiti

Prosegue l’impegno Audi verso l’ambiente, con investimenti importanti che lo rendono oggi l’unico brand con una gamma elettrica prodotta esclusivamente presso stabilimenti carbon neutral. Questa roadmap trova perfetta corrispondenza nella presenza sul territorio montano con iniziative esclusive e investimenti mirati all’approccio sostenibile e all’uso attentorisorse. Si conferma anche per l’imminente stagione invernale la presenza della Casa di Ingolstadt sia in Alta Badia, sia a Cortina, sia a Madonna di Campiglio, a stretto contatto con le realtà locali per essere parte del piano di sviluppo del territorio e valorizzare l’ecosistema montano, sia nel rispetto dell’ambiente sia nel rispetto degli asset di Marca. Frutto della condivisione di valori e di una fattiva collaborazione tra i diversi protagonisti del territorio, le partnership danno origine a momenti di comunicazione ad hoc eddedicati alle eccellenze locali.