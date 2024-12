Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Juventus su Tomori: ecco quanto vale l’inglese

Leggi su Pianetamilan.it

Ilè sempre uno dei temi più trattati in casae, stavolta, si parla di una possibile cessione di Fikayo, sul quale ci sarebbe l'interesse delladi Thiago Motta. Come riportato dal sito.com,non sta trovando spazio neldi Fonseca: dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina, l'inglese ha giocato soltanto 11 minuti per poi rimanere in panchina dalla partita contro il Napoli fino a quella contro il Genoa. Il contratto dell'inglese scadrà nel 2027 ma, in mancanza di miglioramenti, si potrebbe iniziare a pensare alla sua cessione.vorrebbe tornare in Inghilterra per avere una seconda chance con la Premier League, ma su di lui c'è anche la. I bianconeri vorrebbero prenderlo con una formula simile a quella di Pierre Kalulu, cioè prestito con diritto di riscatto.