Calcio Il Pomigliano chiude male il 2024 Poker del Montecalcio al Gobbato

Sicon una brutta sconfitta ildel. Al, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, il Monteimpone il proprio gioco nella ripresa, battendo i ragazzi di mister Rea per 4-2.PRIMO TEMPOLa partita inizia subito a ritmi alti. Dopo appena 11 minuti, il primo episodio chiave: undi rigore viene assegnato alla squadra ospite per un fallo del capitano Matute, che viene anche ammonito. Dal dischetto si presenta Castaldo, che spiazza Bellarosa con un tiro preciso sul lato destro.Ilprova subito a reagire, e l’occasione arriva al 15?, con un rasoterra di Cirelli dall’interno dell’area di rigore che però finisce a lato. Passa un minuto e ci prova ancora Matute, ma il tiro non è preciso. Pochi secondi dopo, ilsfrutta al meglio und’angolo: dalla bandierina Siciliano pesca in area Matute, che di testa trafigge Romano.