Quotidiano.net - Antigelo, batteria e luci. Necessario un check-up

di Francesco ForniLe rigide temperature invernali possono mettere a dura prova le vetture. Per questo è fondamentale prepararsi adeguatamente al cambio di stagione, garantendo la sicurezza e il comfort durante la guida. Ecco una guida con consigli pratici per affrontare il freddo al volante. Manutenzione auto. Un-up completo è semprequando l’inverno è alle porte. Prima che arrivino gelo e nevicate è fondamentale effettuare un controllo approfondito della vettura. Un’officina specializzata può eseguire un-up completo, assicurando che la macchina sia pronta.. Durante l’inverno, il liquidoriveste un ruolo fondamentale. Bisogna assicurarsi che sia presente in quantità sufficiente nel sistema di raffreddamento, per evitare il congelamento e possibili danni al motore.