Ilgiorno.it - "Verso una città sostenibile". Il Consiglio adotta il nuovo Pgt

La riqualificazione urbana e il recupero del centro storico, la tutela delle vecchie cascine e del territorio agricolo, lo sviluppo, il verde e l’efficientamento energetico, le politiche di mobilità dolce e la riduzione del consumo di suolo.to a tarda sera, al termine di uncomunale-fiume, il piano di governo del territorio. Adozione prenatalizia per ilstrumento urbanistico, che ora intraprende la fase finale dell’iter: pubblicazione, osservazioni, ritorno in aula per le controdeduzioni e definitiva approvazione. La fase preliminare, invece, era partita molti mesi fa, prima delle elezioni di primavera e della vittoria del sindaco uscente Lorenzo Fucci e della sua maggioranza: presentazione delle linee guida, incontri con aziende e operatori economici, acquisizione di suggerimenti.