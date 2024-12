Lanazione.it - “Trovare la luce della speranza vicino agli ultimi”, il vescovo Gambelli e i suoi auguri alla città

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 dicembre 2024 – “Che ognuno di voi possala”, così Monsignor Gherardoneidi Natale. "Sarò presente il giorno di Natale alle Piagge", quartiereperiferia di Firenze, "per esprimere questa vicinanza a coloro che si impegnano nei confronti delle persone più povere, che in qualche modo attraverso la solidarietà aiutano queste persone a portare la croce, e far sapere loro che sono sempre al centro delle nostre attenzioni. E' un modo per incoraggiare una Chiesa in uscita, che va verso le periferie: interpreto molto il ruolo delcome colui che è chiamato soprattutto a dire una parola di incoraggiamento, e quindi quando ci sono realtà come certamente quella di don Alessandro" Santoro, il parroco delle Piagge, "ma ce ne sono tante altre anche nella nostra, mi sembra che sia importante la presenza del, che possa dire una parola buona e soprattutto incoraggiare chi si mette