Agi.it - Tre arresti nel Reggino per uno stupro di gruppo su una minorenne

AGI - Tre giovani residenti nelsono stati arrestati per violenza sessuale diaggravata commessa nei confronti di una ragazzaquando a loro volta non avevano compiuto 18 anni. Nei loro confronti gli agenti del Commissariato di polizia di Palmi (Reggio Calabria) e del reparto di prevenzione crimine di stanza a Siderno hanno eseguito una misura cautelare personale, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Roberto Placido Di Palma. I tre risiedono in un comune pre-aspromontano della Piana di Gioia Tauro. L'attività investigativa, condotta anche col supporto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ha fatto emergere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli arrestati che, sia pur giovanissimi, avrebbero compiuto le violenze dal gennaio 2022 e sino agli inizi di novembre 2023.