Lapresse.it - Siria, al-Jolani: “Prima il censimento poi le elezioni”

ile poi le. E’ la strada tracciata da Mohammed Al-per il futuro della. In un’intervista al Tg1 il leader di Hayat Tahrir al-Sham ha spiegato che “la metà” della popolazionena vive all’estero e di questi “la maggior parte” non ha legami giuridici con la madrepatria in quanto “il regime precedente negava questa possibilità”. Ora invece il nuovo ministero degli Esteri intende contattare tutta la comunitàna sparsa nel mondo. Un’operazione che, ha detto ancora Al– “avrà bisogno di tempo” poi “quando ilsarà completato, saremo in grado di procedere alle”. Quanto alle caratteristiche del nuovo Statono sarà “una scelta del popolo e non di Paesi stranieri”, ha detto il capo di Hts. “Ora siamo ancora in una fase di passaggio dei poteri, poi passeremo alla seconda che riguarderà il Congresso nazionale generale”, ha argomentato ancora.