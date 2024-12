Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, Gabriele Corsi e Bianca Guaccero verso il PrimaFestival

Roma, 21 dic. (Adnkronos) -la conduzione di '', la striscia quotidiana che va in onda nell'access prime time di Rai1, nella settimana di.L'attrice, che stasera disputerà la finale di 'Ballando con le Stelle' da favorita, e il conduttore di 'Don't forget the lyrics - Stai sul pezzo' saranno - secondo quanto appreso dall'Adnkronos - alla guida del programma che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori. La striscia, giunta alla nona edizione, dovrebbe partire su Rai1 già dal weekend precedente al festival, venerdì 7 febbraio. Non è ancora chiaro se conci sarà un terzo conduttore-inviato.