Premier League il Southampton si affida a Juric per salvarsi dalla retrocessione | 18 mesi di contratto per l’ex allenatore della Roma

Leggi su Open.online

È passato poco più di un mese dall’esonero, ma Ivanha già trovato una nuova squadra da allenare. Direzione Inghilterra,per la precisione: il 49enne croato prenderà il posto di Russell Martin per cercare di salvare il club. Servirà un’impresa. Il, dopo 16 partite di, è ultima in classifica con appena 5 punti. Peri Saints hanno previsto undi 18. «Sono molto contento. Penso che sia una grande sfida, ma sono molto ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio. È importante essere connessi subito con i tifosi, voglio una squadra aggressiva e penso che ai tifosi piacerà. Dovremo fare molto più pressing e cambiare mentalità in fretta, perché questa è la mia idea di calcio», sono state le prime parole del croato.