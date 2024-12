Ilnapolista.it - Per Marca è “incomprensibile la situazione di Rafa Marin”

si dice stupito dell’inesistente impiego dia Napoli. De Laurentiis lo ha pagato dal Real Madrid 12 milioni ma per adesso ha giocato solo in Coppa Italia. Lui chiede di giocare, di avere un’opportunità ma Conte è stato piuttosto chiaro.Colpisce che il Napoli abbia lasciato poco spazio aScrive“Colpisce che con un trasferimento importante, come è stato nel caso diMarín, il Napoli gli abbia lasciato poco spazio per giustificare i dodici milioni di euro pagati per il suo trasferimento. La verità è che il calciatore ha voglia di giocare e chiede a gran voce un’opportunità“.E spiega “ladi“.“Il difensore centrale non ha ancora esordito in Serie A. Ha giocato solo due partite di Coppa. Niente di più. Strano, ma la realtà dice che Antonio Conte non lo vede, quindi si cerca una soluzione sotto forma di prestito.