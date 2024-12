Lanazione.it - Lo sciame delle Geminidi, ecco dove vederle in Toscana

Firenze, 21 dicembre 2024 - Il giorno più corto dell’anno annuncia l’inizio dell’inverno: questa giornata così breve coincide, infatti, con il solstizio d’inverno, che cade esattamente oggi alle 10,21 ore italiane. Da questo momento in avanti le giornate torneranno ad allungarsi, fino a quando le ore di luce e di buio si equivarranno al giorno dell'equinozio di primavera. Contrariamente a quanto si ritiene comunemente, quindi, non è Santa Lucia, il 13 dicembre, il giorno più corto dell’anno. Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto al precedente, e si riallinea poi ogni quattro anni in corrispondenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare lo slittamentostagioni rispetto al calendario. Il giorno del solstizio d’inverno è il più corto dell’anno per tutti i luoghi dell’emisfero settentrionale e il più lungo per quelli dell'emisfero meridionale.