Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: sorpresa Von Allmen, Paris fuori dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.3012.15 Partito Cameron Alexander.12.14 1 CENTESIMO!! Cochran-Siegle chiude ad un solo centesimo alle spalle di Von. Allegre scivola in terza posizione e rischia una beffa clamorosa.12.13 L’americano recupera mezzo secondo sul Ciaslat e rientra in gara per il.12.13 Cochran-Siegle paga 7 decimi dopo metà gara.12.12 Nelle ultime discese gli atleti stanno provando a copiare la linea di Vonnella parte alta.12.12 Partito Ryan Cochran-Siegle.12.12 Terza posizione per Bennett a 16 centesimi da Von. Come sempre l’americano si è superato in gara in Val.12.11 Bennett molto bene sul Ciaslat da cui esce con 3 decimi di ritardo e grande velocità.