Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Solo Saporiti fa luce. Troppi black-out per tanti altri

PALMISANI: 5. Rimedia tre gol. In occasione del vantaggio del Pineto viene spiazzato da Gasbarro; ma, suglidue, non è abbastanza attento. GEMIGNANI: 5. Nel primo tempo non era andato male. Nella ripresa ha subìto la "verve" degli attaccanti abruzzesi. FAZZI: 5. Deve vedersela con un cliente scomodo come Bruzzaniti che fa quello che vuole, soprattutto nel secondo tempo, quando l’ex rossonero realizza una doppietta. GASBARRO: 5. Sua l’autorete del primo gol del Pineto. Poi anche lui soffre molto gli avversari. VISCONTI: 5. Non riesce ad esprimersi al meglio: né in difesa, né quando si porta in avanti. Anche lui, nella ripresa, cala vistosamente. QUIRINI: 6. Un assist ed un gol. Poi, purtroppo, non riesce più a giocare come sa fare. TUMBARELLO: 6. Il capitano prova a dare qualche sterzata, ma non è abbastanza seguito dai compagni di squadra.