Guillermo Mariotto assente alla finale di Ballando con le Stelle ecco perché

non si è presentatodi Bndo con le. A spiegareè stata Milly Carlucci in diretta parlando di infortunio. “è caduto e si è fatto male, sembra una battuta ma è la verità. Ci ha mandato adesso il suo certificato e abbiamo visto che tipo di infortunio è. Sembra che abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerinisi è rovinato una gamba, compreso i muscoli e i legamenti. Quindi purtroppo manca in questa nostra“.Quindi lo stilista, infortunato a una gamba, ha saltato lanon riusciva a. stare seduto al tavolo dei giudici? Quel che è certo è che Milly Carlucci stravede per lui, tant’è che in chiusura ha aggiunto: “buon Natale! Ti vogliamo bene e ti aspettiamo sempre qui a braccia apertesei tutti noi e non c’è Bndo senza“.