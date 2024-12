Isaechia.it - Grande Fratello, Maxime Mbanda sarebbe interessato ad una inquilina: ecco chi

Lunedì sera, nel corso dell’ultima puntata del(QUI il resoconto), hanno fatto il loro ingresso tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi e Stefania Orlando – che già avevano partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini – e lo sportivo, che invece è alla sua prima esperienza come concorrente nel programma.Proprio quest’ultimo in questi primi giorni all’interno della Casa ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni di avventura e con alcuni di essi sembra esserci già un certo feeling.In particolare, lo sportivo sembra essere rimasto favorevolmente colpito da Amanda Lecciso, per il quale avrebbe già espresso il suo interesse parlando con i suoi coinquilini.Durante una conversazione con Javier Martinez, infatti, il ragazzo ha spiegato di esserealla Lecciso e di avere instaurato con lei feeling ironico.