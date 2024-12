Sport.quotidiano.net - Gli avversari: il tecnico Alvini e i giocatori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione alla vigilia del match. Silenzio stampa scaramantico per i calabresi

Nessuna conferenzaper ilMassimiliano(nella foto) e Cosenza che non hadichiarazioni con nessuno dei propri tesseratidella sfida con la Carrarese. Non è la prima volta che il club calabrese rimane inprima di una gara di campionato e qualcuno nell’ambiente cosentino ha insinuato che possa esserci anche una componente di “scaramanzia" visto che nelle occasioni precedenti la squadra ha poi ottenuto un risultato positivo. Ufficialmente la conferenzaè stata annullata per motivi logistici a causa della partenza mattutina in aereo della squadra rossoblù. In realtà qualche parola, anche significativa, se l’è lasciata scappare il presidente Eugenio Guarascio nel corso della cena di Natale con gli sponsors di qualche giorno fa: "Ci restituiranno quei 4 punti di penalizzazione".