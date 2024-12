Thesocialpost.it - Generale Figliuolo, dopo la gestione del Covid un altro ruolo per il Governo Meloni

Palazzo Chigi ha annunciato la nomina deldi corpo d’armata Francesco Paoloa vicedirettore dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). La decisione, formalizzata con un decreto del presidente del Consiglio (dpcm) firmato dalla premier Giorgia, avrà una durata di due anni.I dettagli della nominaIn una nota ufficiale, Palazzo Chigi ha specificato:“Con dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giorgia, ildi corpo d’armata dell’esercito italiano dott. Francesco Paoloè stato nominato vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise). L’incarico ha la durata di due anni. Della nomina è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”.La scelta di, noto al grande pubblico per il suoda commissario straordinario per l’emergenza-19, segna un’importante svolta nelladelle operazioni di intelligence esterna del Paese.