Effetto Magdeburgo Piantedosi chiede massima attenzione agli eventi di piazza | il rischio emulazione dell’attentato

Leggi su Open.online

dopo l’attentato terroristico a, in Germania. È questa la richiesta fatta dal ministro dell’Interno Matteoalle forze di polizia nella riunione convocata per oggi pomeriggio, 21 dicembre. A riferirlo sono fonti anonime citate dall’Ansa. Il ministro riun ulteriore sforzouomini sul campo affinché siano adottate tutte le iniziative a tutela deglidi, dai mercatini di Natale alle processioni, dalle cerimonie per il Giubileo ai concerti. Ogni precauzione deve essere presa per evitare altre stragi di innocenti. Le misure non vanno applicate solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. La preoccupazione degli apparati è ile l’attivazione di un lupo solitario, in assenza di evidenze di pianificazioni ostili contro obiettivi italiani.