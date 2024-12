Thesocialpost.it - “Botte e insulti, poi ho scelto la libertà”. La star italiana racconta il suo incubo e come è riuscita a uscirne

«È una maledizione che ti imprigiona, e sembra che non ci sia modo di sfuggire ai colpi, agli, ai lividi che ti costringono a nascondere il tuo dolore. Ma una via d’uscita esiste. Lo so perché l’ho vissuta anche io».Sara Battaglia, giovane stilista di successo nel difficile universo della moda, ha fatto strada dall’inizio della sua carriera con il premio Altagamma fino a collaborazioni con marchi prestigiosiFerragamo. Cresciuta in una famiglia di artisti — con una madre scultrice, un padre pittore, due fratelli galleristi e un’altra sorella, Giovanna, direttrice creativa — ha partecipato a eventi di rilevanza internazionale, dalle sfilate milanesi di febbraio all’Art Basel di Miami. Recentemente ha lanciato un progetto contro la violenza di genere: una camicia bianca «Red Collar» con un colletto rosso, creata in un laboratorio che impiega donne che hanno subito maltrattamenti.