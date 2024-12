Movieplayer.it - Better Man, le anteprime "sing along" per cantare i successi di Robbie Williams al cinema: ecco dove e quando

Leggi su Movieplayer.it

Il 31 dicembre si potrannoa squarciagola alle canzoni digrazie alle" diMan:quali sono iconvenzionati.Man, il biopic che racconta la storia di, arriverà nelle sale italiane dal 1° gennaio ma regalerà" già il 31 dicembre. Cosa significa? Che gli spettatori potranno scoprire uno dei film più attesi cantando tutte le canzoni in versione karaoke. In qualisi potrannoa squarciagola le canzoni diMan L'elenco delle salesarà possibile partecipare alle specialiin versione karaoke diMan è disponibile su https://man.al.it Dai primissimioli con i Take That come "Relight my fire" aiplanetari da solista come "Angels", "Feel", "She's the .