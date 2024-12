Lapresse.it - Attentato in Germania, fonti Viminale: “In Italia allerta ai massimi già dall’attacco di Hamas”

Tutte le attività di “prevenzione dal rischio attacchi terroristici” e di “presidio degli obiettivi sensibili” insono ai “livelli” già dalla strage didel 7 ottobre 2023. È quanto riferisconodel Ministero dell’Interno in relazione all’di Magdeburgo in, dove un uomo a bordo di un’auto si è lanciato sui visitatori del mercato di Natale uccidendo 4 persone e ferendo almeno altre 60.L’indicazione dele Prefetti e Questori era e resta quindi quella di mantenere il “massimo livello” e aggiornare in continuazione i “dispositivi di sicurezza” a difesa di “manifestazioni” o “eventi pubblici” e degli “obiettivi sensibili” come sinagoghe, uffici della rappresentanze diplomatiche e consolari, ministeri, aeroporti, porti, centri commerciali e luoghi di aggregazione.