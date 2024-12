‘Attack on Titan | The Last Attack’ al cinema il 3 4 e 5 marzo

Leggi su Funweek.it

Sarà nelle sale italiane il 3, 4 e 5il film Attack on: TheAttack, grazie a Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. Alvedremo dunque i capitoli finali dell’acclamata serie anime in un unico film colossale, nella versione originale con sottotitoli in italiano. La serie anime Attack onè basata sul pluripremiato manga di Hajime Isayama. Molti anni fa, gli ultimi resti dell’umanità furono costretti a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata per sfuggire agli enormii divoratori di uomini che si aggiravano all’esterno. Solo gli eroici membri del Corpo di Indagine osavano allontanarsi oltre la sicurezza delle mura, ma anche quei coraggiosi guerrieri raramente tornavano vivi. Coloro che si trovavano all’interno della città si aggrappavano all’illusione di un’esistenza pacifica fino al giorno in cui quel sogno fu infranto e le loro scarse possibilità di sopravvivenza si ridussero a un’orribile scelta: uccidere o essere divorati! Un giovane bambino, Eren Jaeger, perse la madre a causa di questi mostruosii in quel giorno fatale.