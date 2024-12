Ilrestodelcarlino.it - Zhermack riconferma il tradizionale impegno benefico di Natale: 4mila euro a Badia Polesine

, 19 dicembre 2024 –rinnova il supporto a favore del Fondo Solidale sostenuto dal Comune dicon l’obiettivo di aiutare le famiglie in maggiore difficoltà. L’attenzione verso le fasce più deboli rimane il focus dell’di, in continuità con le precedenti annate come ormai dice la tradizione. Alla presenza dell’assessore ai servizi sociali del Comune diValeria Targa, il general manager diPaolo Ambrosini,la volontà di contribuire a favore del Fondo Solidale promosso dalla municipalità locale e che rivolge il proprio sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economica che devono fronteggiare il pagamento parziale o integrale di: utenze, visite mediche, beni di prima necessità. Consegnato un'assegno dicifra raccolta e devoluta al Comune di