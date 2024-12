Liberoquotidiano.it - Ucraina: forti esplosioni a Kiev, allarme missili balistici

sono state udite adopo una allerta per. Almeno un morto e alcuni feriti nella capitale. E un morto e feriti anche a Kherson, dove le truppe russe hanno lanciato un attacco di artiglieria su larga scala, colpendo edifici residenziali. I raid di Mosca seguono di poche ore il lungo discorso di Vladimir Putin, nel quale il presidente russo si è detto "pronto a incontrare Donald Trump in qualsiasi momento" e ha aperto a negoziati sull'con un leader 'legittimo', regolarmente eletto. Non per un cessate il fuoco ma per "una pace durevole con garanzie per la Federazione Russa e i suoi cittadini". "È pazzo", ha replicato Zelensky da Bruxelles, dove ha partecipato al consiglio europeo. Il presidente ucraino è tornato a chiedere aiuto alla Ue e alla Nato.