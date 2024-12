Lanazione.it - Territorio e imprese: incontro a scuola per il futuro degli studenti

tra i banchi di: unper ildei ragazzi. Lo scorso venerdì, l’Istituto Comprensivo 2 Arnolfo di Cambio di Colle ha ospitato un evento speciale che ha visto protagonisti glidelle terze medie e le loro famiglie. Alcune aziende associate si sono sedute tra i banchi diper parlare di professioni ein un momento particolare per gliche è quello della scelta del loro percorso scolastico e di conseguenza, professionale. L’, organizzato con l’obiettivo anche di fornire strumenti concreti per una scelta consapevole, ha visto la partecipazione di personalità di spicco. Presenti la dirigente scolastica Monica Martinucci, Marco Busini, vicepresidente di Confindustria e rappresentanti di aziende simbolo del: Ilaria Simi per Rcr, Tommaso Loriga per Pramac, Antonio Ciccarelli per Piccini Wine e Vittoria Loi per Diagnostica Senese.