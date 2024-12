Ilfattoquotidiano.it - Susanna Tamaro: “Sono stata perseguitata per il mio successo. Non so se vivrò ancora molto, i miei genitori sono morti a 70 anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho venduto 20 milioni di copie maper il mio“. In una lunga intervista a Il Messaggero,torna a parlare delle asperità incontrate lungo la sua carriera di scrittrice. L’autrice di Va’ dove ti porta il cuore porta in libreria un libro per ragazzi – La strada che ci porta a casa (IlBattelloaVapore) –sequel di Tutti abbiamo una stella dove incontriamo nuovamente il giovane protagonista Sam che nel primo volume, un po’ come la protagonista di Pane e tulipani venne abbandonato in un autogrill. “I bambini hanno bisogno di libri che li induriscano”, ha spiegato la.“In tutte le fiabe c’è un eroe un po’ disgraziato che scopre il male e capisce di essere capace di lottare. Io stessa ho fatto arti marziali per quarant’. I tempi, d’altronde,abbastanza inquietanti, bisogna far capire ai bambini cosa succede intorno a loro”.