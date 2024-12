Ilfattoquotidiano.it - Struttura di Trieste nega ad un anziano il diritto alla sospensione delle cure. Disposto risarcimento di 25mila euro

Ilto di poter scegliere individualmente di non essere curato per una malattia grave e debilitante, avviandosi così verso la morte, ha portatocondanna civile dell’Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina di(Asugi). Lasanitaria dovrà rimborsare i figli di unpagando, oltremetàspese legali, per altri 12mila, per aver “inciso in termini di profonda sofferenza emotiva”, causando all’uomo “un senso di impotenza e di frustrazione”, con una “lesione della dignità della persona” e per aver contrastato “il senso personalissimo che egli aveva della vita, della sofferenza e di come non avrebbe voluto continuare a vivere”.Il 17 dicembre 2018 un meccanico di 84 anni, Claudio de’ Manzano, era stato ricoverato nel reparto di nlogia dell’ospedale di Cattinara perché colpito da ischemia cerebrale che lo aveva paralizzato e reso incosciente.