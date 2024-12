Sorteggio Youth League ecco l’avversaria dell’Inter ai sedicesimi

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Un cammino straordinario, che apre le porte a scenari sempre più prestigiosi. L’Inter Primavera di mister Zanchetta ha completato la fase campionato della UEFAa punteggio pieno ed ora si prepara per idi finale.chi affronterà i nerazzurri nel prossimo turno.: l’Inter pesca il LilleL’Inter Primavera, partecipante a questa nuova edizione della competizione UEFA per le squadre under-19, ha sorpreso tutti. Infatti, i ragazzi di Zanchetta hanno vinto le sei partite giocate durante la fase campionato (la stessa della nuova formula della Champions2024/25).Ha terminato, infatti, questa prima fase con 18 punti, 19 gol fatti (passando come miglior attacco) e appena sette gol subiti. Passa così aidi finale come testa di serie, l’unica a punteggio pieno.